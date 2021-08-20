Украина расширила санкции против россиян

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкционные ограничения в отношении ряда российских и украинских граждан.

Санкции были введены против нескольких россиян, которые, по мнению Киева, якобы причастны "к преследованию" граждан в Крыму. Вместе с тем СНБО ввел ограничения в отношении блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги. В черном списке оказался и главред издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Стоит отметить, что Крым вошел в состав России в результате всенародного референдума, который состоялся на полуострове в 2014 году. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией.