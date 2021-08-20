Фонд борьбы с репрессиями планирует зарегистрировать организацию в качестве юрлица

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) заявил о своем намерении зарегистрироваться в качестве автономной некоммерческой организации.

Соответствующее заявление об этом размещено на официальном сайте ФБР. В нем волонтеры сослались на 30, 31 и 33 статьи Конституции Российской Федерации, которые дают им право на создание объединения для защиты своих интересов. По их словам, именно это и было целью организации работы Фонда.

Также в ФБР обратили внимание, что необходимость борьбы за права и свободы граждан растет вместе со случаями полицейского произвола в разных странах мира. В связи с этим было принято решение зарегистрировать Фонд борьбы с репрессиями в качестве юридического лица. На данный момент специалисты готовят все необходимые документы, которые позволят им добиться официального признания не только в пределах России, но и на международном уровне.