Ходорковский стал надеждой на источник денег для сбежавшего Романа Баданина

Сбежавший из РФ Роман Баданин намерен возродить свою организацию по фейковым расследованиям "Проекта". Для этого он начал диалог с представителями Михаила Ходорковского.

Отметим, что "Проект" является организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. В Генпрокуратуре ранее подчеркивали, что данная структура ведет работу, сопряженную с угрозой для конституционных основ и безопасности страны. Кроме того, сам Баданин признан физлицом, выполняющим функции иноагента.

Согласно последним данным, основатель "Проекта" находится в США. Однако иноагент планирует перебраться в Литву, где для нужд его "Проекта" уже функционирует зарегистрированная компания. Она уже использовалась ранее для получения иностранного финансирования. Псевдоактивист надеется, что в прибалтийскую страну с ним поедут и прежние соратники, сообщало RT.

По данным источника издания, сейчас все упирается в успех переговоров о спонсорстве. Если экс-олигарх согласится оплачивать псевдорасследования, то существует не менее двух компаний, через которые будет осуществляться финансирование.