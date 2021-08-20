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Ходорковский стал надеждой на источник денег для сбежавшего Романа Баданина

Ходорковский стал надеждой на источник денег для сбежавшего Романа Баданина

Сбежавший из РФ Роман Баданин намерен возродить свою организацию по фейковым расследованиям "Проекта". Для этого он начал диалог с представителями Михаила Ходорковского.

Отметим, что "Проект" является организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. В Генпрокуратуре ранее подчеркивали, что данная структура ведет работу, сопряженную с угрозой для конституционных основ и безопасности страны. Кроме того, сам Баданин признан физлицом, выполняющим функции иноагента.

Согласно последним данным, основатель "Проекта" находится в США. Однако иноагент планирует перебраться в Литву, где для нужд его "Проекта" уже функционирует зарегистрированная компания. Она уже использовалась ранее для получения иностранного финансирования. Псевдоактивист надеется, что в прибалтийскую страну с ним поедут и прежние соратники, сообщало RT.

По данным источника издания, сейчас все упирается в успех переговоров о спонсорстве. Если экс-олигарх согласится оплачивать псевдорасследования, то существует не менее двух компаний, через которые будет осуществляться финансирование.