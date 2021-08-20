Козак заявил о готовности России провести встречу в "нормандском формате"

Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак оценил предложения Киева провести встречу президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Козак считает, что подобные инициативы поступали для имитации политической активности. Заместитель руководителя администрации президента добавил, что Москва готова провести встречу в "нормандском формате" на уровне министров и политсоветников.

Ранее Владимир Путин призвал беречь Минские соглашения. По его словам, это единственный способ достижения мира в Донбассе.