Жители Самары «призвали» Ольгу Бузову помочь им спасти лес

Несколько дней назад в одном из районов Самары появилось «обращение» к известной российской телеведущей Ольге Бузовой с просьбой помочь спасти лес. Надпись была выведена краской на одном из заборов, которыми огородили место застройки. Таким оригинальным способом жители ближайших домов попытались привлечь внимание певице к проблеме вырубки местной лесополосы.

Конфликт между застройщиком и жителями идет уже три года. В 2009 году компания «Финстрой» получила землю, для строительства микрорайона «Новая Самара». Работа шла с перерывами, и сегодня «Финстрою» необходимо освоить последние два участка, где и находится пресловутый лес. Компания получила от мэрии все необходимые документы для превращения этого земельного массива в дом для 26 тыс. человек.

instagram.com / Официальный Instagram-аккаунт главы г. Самары Елены Лапушкиной

Местным жителям решение вырубить всю зелень на месте стройки пришлось не по душе. Они не раз обращались в различные инстанции. Мэр города Елена Лапушкина даже пообещала провести компенсационную посадку деревьев.

«Сделать это должны именно там, где и раньше были деревья. Несмотря на то что застройщик внес в бюджет города компенсационную стоимость в полном объеме, новые ели будут высажены в "Новой Самаре" уже этой весной. Подготовительную работу проведет департамент городского хозяйства и экологии. С застройщиком договорились», — заявила глава города.

Отметим, что сама Ольга Бузова ничего не знала о проблемах самарцев и никаких просьб о помощи не получала. Что же до нашумевшей надписи, то довольно скоро ее закрасили — белой краской на зеленом заборе.