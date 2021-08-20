Президент России рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" вскоре будет проложен, заявил президент РФ.

Как заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, трубопровод "Северный поток — 2" в скором времени будет завершен. По информации лидера страны, для окончания работ требуется проложить еще 15 км морской части.

"15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению", — объявил Путин на пресс-конференции, которая последовала за переговорами России и Германии в Москве.

Таким образом, новая магистраль, которая позволит прокачивать дополнительные объемы природного газа из России в Европу, находится на финальной стадии реализации.