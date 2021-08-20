Путин рассказал Меркель о планах Украины выйти из Минских соглашений

Минские соглашения являются единственным инструментом достижения мира в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российский лидер отметил, что к этим договоренностям следует относиться бережно и с уважением. По словам Путина, он поддерживает позицию Меркель в этом вопросе.

"Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет", — объяснил президент.

Путин добавил, что в ходе встречи с канцлером Германии сообщил о планах Украины выйти из Минских соглашений.