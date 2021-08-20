Реестр СМИ-иноагентов пополнился "Важными историями" после обращения ФАН

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов издание "Важные истории" (Istories fonds). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Один из основателей "Важных историй" Роман Анин признан физлицом-иноагентом. Кроме Анина, в список иноагентов вошли еще несколько журналистов.

Юридическое лицо Istories Found зарегистрировано в Латвии. Издание "Важные истории" представляло себя, как независимое СМИ, которое занимается политической аналитикой. Однако журналисты "Важных историй" публиковали материалы, которые посвящались дискредитации России.

Федеральное агентство новостей первым обратило внимание правоохранителей на деструктивную деятельность "Важных историй" и на тот факт, что издание получает финансирование из-за границы. Проверка в отношении него началась 22 июня и по ее итогам СМИ признано иноагентом.