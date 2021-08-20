Владимир Путин попросил с уважением отнестись к решению суда по Навальному

Скандальный блогер Алексей Навальный находится в заключении не из-за политической деятельности, а из-за своих преступлений, о чем заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отдельно подчеркнул, что Навальный отбывает тюремное наказание за преступление в отношении иностранных партеров и его правонарушения нельзя прикрыть политической деятельность. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции, которая прошла по итогам его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", — напомнил президент.

Путин отметил, что бороться с коррупцией нужно, но не усилиями людей, которые сами отнюдь не лучшим образом исполняют закон, как это было продемонстрировано Навальным.