Сотрудников ДПС будут судить за коррупцию в Ставропольском крае

Бывшие сотрудники ДПС получили обвинение по получению взятки. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ.

По данным следствия, с июня 2019 года по февраль 2020 года обвиняемые просили подчиненных не привлекать на территории региона водителей организации, которая принадлежала их другу, к административной ответственности за нарушения ПДД.

Начальник отдела ГИБДД требовал от сотрудников каждый месяц передавать ему 50 тыс. рублей. За несколько месяцев он получил от коллег 200 тыс. рублей. Расследованием уголовного дела занимается ФСБ России.