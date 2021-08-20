Меркель обсудила с Путиным транзит российского газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным "Северный поток —2".

В Кремле завершились трехчасовые переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Одной из тем, которые были подняты во время диалога, стал "Северный поток — 2".

В ходе переговоров Ангела Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года. Кроме того она обсудила с президентом РФ заключенные по этому проекту договоренности с США.

Нынешний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию стал 19-м. На предстоящих парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.