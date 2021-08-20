Путин призвал к сохранению государственного единства Афганистана

После захвата талибами власти в Афганистане необходимо избежать развала этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) контролирует почти всю территорию Афганистана, сообщил Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это нужно признать как объективную реальность, подчеркнул российский лидер.

Путин заявил о недопустимости "навязывания сторонних ценностей" и построения демократии по западным лекалам в других странах. Он призвал сделать все возможное для сохранения государственного единства Афганистана.