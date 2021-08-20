Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меркель планирует покинуть свой пост после выборов в Бундестаг. Нового канцлера Германии изберут в сентябре. Среди тем переговоров Путина и Меркель фигурируют актуальные международные и региональные вопросы, а также аспекты двустороннего сотрудничества, заявили в Кремле.

"Думаю, что эта встреча носит больше формальный характер. Меркель уходит, это ее финальный аккорд", — заявил президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Ситуация вокруг "Северного потока — 2" известна как одна из традиционных тем переговоров представителей России и Германии. Однако на сегодняшней встрече этот вопрос не был поднят, убежден Шугалей. Газопровод начнет функционировать согласно оговоренным срокам. Не исключено, что Путин и Меркель говорили о ситуации в Афганистане.

После визита в Москву Меркель отправится на Украину. Однако ее поездка не изменит утвержденную антироссийскую риторику риторику Берлина в отношении Киева, убежден Максим Шугалей. Ведь Меркель обязана выступать в интересах своей страны.