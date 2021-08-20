Экс-глава забайкальского Фонда развития избежал наказания за нецелевую растрату средств

Прокуратура Забайкальского края не может привлечь к ответственности бывшего главу Фонда развития Евгения Степанова за нарушения в трате средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры, передает «Чита.ру».

Недавно региональные правоохранительные органы выявили ряд нарушений в расходовании Фондом развития средств и возложили вину за это на управление организации и органы власти Забайкальского края. Однако Степанов, который и был ответственным за правонарушение уже уволился к моменту проверки, а потому привлечь его к дисциплинарной ответственности невозможно, сообщили в ведомстве.

Напомним, что местное Заксобрание объявило о проверке еще в апреле. Парламент был недоволен прозрачностью работы Фонда. Проверка совершалась не только сотрудниками прокуратуры, но и представителями счетной палаты Забайкальского края.