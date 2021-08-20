Новый платежный подход Wildberries поставил под угрозу влияние Visa и Mastercard

Компания Wildberries изменила комиссию для оплаты товаров через Visa и Mastercard, что привело к рассылке угроз платежными системами в российские банки.

Оплатить товары на платформе Wildberries через карты национальной системы "Мир", SberPay или Систему быстрых платежей теперь можно по скидке. Нововведение посчитали неправомерным иностранные платежные системы, в результате чего они начали рассылать письма с угрозами санкций в отечественные финансовые организации. Об этом пишет "Ведомости".

Как считают в онлайн-магазине, данный подход Visa и Mastercard не оправдан и подтверждает их стремление удержать лидирующие позиции на рынке в этом сегменте.

Сейчас для оплаты товаров на торговой площадке с помощью карт зарубежных систем пользователю необходимо дополнительно оплатить комиссию в 2%.