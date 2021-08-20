Путин: диалог с Меркель был посвящен развитию российско-немецких отношений

Глава российского государства Владимир Путин позитивно оценил переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись в Москве.

Диалог с Меркель прошел в деловой обстановке и был конструктивным, заявил Путин. Главной темой переговоров было развитие двусторонних отношений между Москвой и Берлином по различным направлениям, подчеркнул российский лидер.

"Мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", — сообщил Путин.

Визит в российскую столицу стал одним из последних для канцлера ФРГ в качестве действующего политика. После выборов в сентябре этого года в Германии будет назначен новый руководитель федеральной исполнительной власти.