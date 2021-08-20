Кремль анонсировал встречу Путина с королем Иордании

Встреча Владимира Путина и Абдаллы II состоится в российской столице 23 августа. Последний раз президент РФ и король Иордании встречались в 2019 году.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина и Абдаллы II. Король Иордании приедет в российскую столицу с рабочим визитом. Темы предстоящих переговоров пока не уточняются.

Владимир Путин 20 августа провел рабочую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран общались около трех часов. Во время переговоров немецкая сторона хотела обсудить проблемы Белоруссии, но российский президент заявил, что жители этой страны сами могут во всем разобраться.