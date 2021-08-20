Юшков рассказал о «водородном сценарии», который приведет к доминированию РФ

Россия готова поставлять Европе водород, но будет ли это делаться в будущем зависит от Евросоюза, так как пока водородного рынка не существует.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика Сегодня» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который прокомментировал слова главы бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста о возможности использования «Северного потока – 2» для поставок произведенного на российских мощностях водорода в Германию.

Как отмечает издание, немецкое правительство во всем мире ищет партнеров по использованию водорода в качестве топлива. Поставка этого сырья в сжиженном виде по морю была дорогостоящей и занимала много времени. Однако со дня на день ожидается завершение строительства нового российского газопровода «Северный поток – 2», который может быть переоборудован для транспортировки водорода.

При этом именно Россия обладает колоссальным потенциалом по производству необходимого Германии для проведения экологической реформы, водорода. И поэтому Берлину следует как можно скорее вступить в переговоры с Москвой по данному вопросу.

Как заявил по этому поводу эксперт-энергетик Игорь Юшков, в настоящее время водородного рынка еще не существует, также, как и нет пока потребностей в этом сырье в том виде, как о нем гласят европейские стратегии. Поэтому разговоры про поставки водорода в Германию ведутся на отдаленную перспективу.

Согласно «зеленой сделке» Евросоюза, все страны, входящие в ЕС к 2050 году полностью откажутся от использования ископаемых видов топлива и перейдут на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечные батареи, ветряные генераторы, «зеленый» водород и тому подобное.

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«Предполагается, что энергия будет храниться в водороде. По ВИЭ существует главный вопрос – как хранить энергию. По углю, газу и нефти таких проблем нет – они и являются носителями энергии, которая находится внутри них. По ВИЭ есть два варианта – либо строить огромные накопители энергии в виде аккумуляторов, либо производить водород путем электролиза воды», — объяснил Юшков.

Помимо водорода, являющегося химическим способом хранения энергии, на Западе предлагают в виде альтернативны использовать «зеленый» аммиак.

По словам Юшкова, принцип действия в данном случае очень простой – энергия сначала накапливается в водороде, а при необходимости извлекается обратно.

Global Look Press / Jochen Eckel via www.imago-image/www.imago-images.de

«Водород как хранитель энергии пока не используется в Европе, а какое он займет место в будущем – непонятно», — объясняет эксперт, по словам которого есть также сомнения в том, хватит ли Европе «зеленого» водорода, самостоятельно добываемого из возобновляемых источников энергии.

Россия же, добавил Юшков, может производить водород из переработанного газа, и это будет либо «серый» водород, при производстве которого углекислый газ не улавливается, либо «голубой водород», при производстве которого углекислый газ улавливается и утилизируется. И возможности России производить и поставлять водород являются контраргументом против европейских скептиков, считающих, что «Северный поток – 2» стоимостью в 9,5 миллиарда евро строить не имело смысла, так как Евросоюз все равно собирается в обозримом будущем отказаться от использования природного газа. В ответ на эти тезисы «Газпром» может твердо заявить, что в этом случае газопровод будет использоваться для поставок водорода.

«Пока можно точно сказать, что «Северный поток – 2» способен поставлять газоводородную смесь, данная технология уже опробована. Европейцы провели испытания на своих газопроводах, подтвердивших такую возможность», – добавил Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

Если водород будет подмешиваться к метану, то для труб «Северного потока – 2» эта газовая смесь будет безопасна. А вот поставки чистого водорода могут быть сопряжены со сложностями, хотя и это возможно, если стенки трубопровода будут обработаны и модернизированы соответствующим образом, заключил эксперт.