Посол России в Германии дал положительную оценку переговорам Путина и Меркель

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина прошла "как всегда отлично", заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Меркель и Путин провели переговоры в Москве 20 августа. Встреча длилась почти три часа. По итогам переговоров лидеры стран дадут совместную пресс-конференцию.

Главы государств общались наедине, позже к ним присоединились другие представители России и Германии. Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков также приняли участие в переговорах.