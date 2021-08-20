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Автоэксперт Моржаретто обозначил сроки окончания автомобильного кризиса

Автоэксперт Моржаретто обозначил сроки окончания автомобильного кризиса

Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал об автомобильном кризисе и назвал условия и сроки его окончания.

Моржаретто отметил, что глобальный кризис в автомобильной промышленности продолжается уже год. Виной всему является острая нехватка электронных компонентов, особенно чипов. Более того, кризис распространился и на производство компьютерной техники.

Автоэксперт объяснил изданию NEWS.ru, что на ситуацию повлияла авария на японском заводе по производству микросхем. В связи с этим, просело производство четырех важных игроков автомобильного рынка — Китая, Южной Кореи, Тайваня и Японии. Что касается российской компании АвтоВАЗ, по мнению Моржаретто, прибыль компании существенно не изменится по итогам текущего года.

"Продажи моделей Lada не сократятся, АвтоВАЗ закончит этот год в плюсе. В компании с потерей европейского рынка постараются переориентировать продажу продукции в новые регионы", — заявил Игорь Моржаретто.

В настоящее время Россия утратила позиции в производстве электронных компонентов, считает автоэксперт. Пока у страны нет необходимых ресурсов, чтобы снова бороться за лидерство на рынке чипов.