Сбежавшему президенту Афганистана придется отвечать перед США за хищение бюджета

Депутат Государственной думы VII созыва, глава Института политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что дипломаты афганского посольства в Таджикистане потребовали у Интерпола задержать сбежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани, обвинив его в хищении бюджетных денег.

По словам российского политика, беглецу придется ответить и перед Соединенными Штатами, которые присутствовали в Афганистане последние 20 лет, обеспечивая Кабулу военную и финансовую поддержку в борьбе с «Талибаном»1* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«Решающую роль в дальнейшей судьбе Гани будут играть, конечно же, США. Он сбежал и прихватил с собой в том числе и их деньги, как главного спонсора прежнего режима в Кабуле», – отметила Панина.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В том, что Гани ограбил казну Афганистана, глава РУССТРАТ не сомневается. По ее словам, главным свидетельством тому является местонахождение экс-президента. По последним данным, он укрылся не у главного союзника — США, а в Арабских Эмиратах.

«Гегемон [США] ослабел, конечно, но не настолько, чтобы позволить каким-то "туземным царькам" воровать у себя деньги. Тем более, что они могут пригодиться той же провинции Панджшер для дальнейшего противостояния "Талибану"*», — рассудила Панина.

Отметим, помимо Гани представители афганской власти попросили объявить в розыск советника по нацбезопасности Хамдуллу Мохиба и экс-главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации