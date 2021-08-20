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Сбежавшему президенту Афганистана придется отвечать перед США за хищение бюджета

Сбежавшему президенту Афганистана придется отвечать перед США за хищение бюджета

Депутат Государственной думы VII созыва, глава Института политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что дипломаты афганского посольства в Таджикистане потребовали у Интерпола задержать сбежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани, обвинив его в хищении бюджетных денег.

По словам российского политика, беглецу придется ответить и перед Соединенными Штатами, которые присутствовали в Афганистане последние 20 лет, обеспечивая Кабулу военную и финансовую поддержку в борьбе с «Талибаном»1* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«Решающую роль в дальнейшей судьбе Гани будут играть, конечно же, США. Он сбежал и прихватил с собой в том числе и их деньги, как главного спонсора прежнего режима в Кабуле», – отметила Панина.

Панина об аресте Гани: США ослабели, но не позволят воровать у себя деньги
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

В том, что Гани ограбил казну Афганистана, глава РУССТРАТ не сомневается. По ее словам, главным свидетельством тому является местонахождение экс-президента. По последним данным, он укрылся не у главного союзника — США, а в Арабских Эмиратах.

«Гегемон [США] ослабел, конечно, но не настолько, чтобы позволить каким-то "туземным царькам" воровать у себя деньги. Тем более, что они могут пригодиться той же провинции Панджшер для дальнейшего противостояния "Талибану"*», — рассудила Панина.

Отметим, помимо Гани представители афганской власти попросили объявить в розыск советника по нацбезопасности Хамдуллу Мохиба и экс-главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации