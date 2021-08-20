Попытка номер шесть. Омская администрация снова ищет кандидатов на должность вице-мэра

На сайте «Госслужба» вновь обновилась информация о пустующих административных должностях. Выяснилось, что мэрия Омска уже в шестой раз ищет заместителя главы города и руководителей департаментов финансов, экономической политики, транспорта и культуры.

Потенциальные кандидаты должны обладать профильным высшим образованием не ниже магистратуры, а проработать в сфере госслужбы по специальности не менее четырех лет. В свою очередь мэрия предлагает бессрочный контракт и зарплату от 49 000 до 123 400 рублей в зависимости от должности. Подача документов на должность вице-мэра, в частности, будет идти до 9 сентября.

Напомним, что это уже шестой раз, когда мэрия Омска продлевает набор. Департаментские кресла пустуют уже несколько месяцев. Так, кандидата на пост директора городской экономической политики ищут с августа 2019 года после увольнения Ольги Парфеновой. Кресло вице-мэра пустует с июля 2020 года, когда бывший заместитель главы города Богдан Масан получил срок по делу «Саламандры».