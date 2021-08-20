Клинцевич: фильм "Солнцепек" раскрывает историческую правду о событиях в Луганске

Кинофильм "Солнцепек" выполняет важнейшую миссию — он помогает информационному противостоянию России с Западом, полагает бывший сенатор Франц Клинцевич.

Руководитель российского Союза воинов-афганцев отметил в интервью ФАН, что с самого начала внутреннего конфликта на востоке Украины минуло семь лет, и очень важно помнить о причинах его возникновения, о его героях и антигероях.

"Не надо забывать, что мы живем в XXI веке, со всеми его техническими возможностями. Мы знаем, как стремительно сегодня распространяется ложь. На это работает целая индустрия", — объяснил Клинцевич.

По его словам, в российском обществе при поддержке внешних сил пытаются распространять "ложные идеологемы с русофобским душком", которые совершенно не соответствуют исторической правде и традиционным ценностям.

"Тот факт, что сегодня честные журналисты и кинематографисты стараются донести до людей правдивую достоверную информацию, откровенно рассказывают в своих произведениях об очень важных порой страшных вещах, имеет огромное значение. Я всецело за такой подход", — раскрыл общественную значимость новой киноленты собеседник ФАН.

Клинцевич подчеркнул, что фильм "Солнцепек" поставит заслон тиражированию фейков и конфликте в Донбассе, а его создателей с полным правом можно назвать "молодцами" за активную гражданскую позицию.

Сюжет фильма «Солнцепек» основан на реальных событиях, произошедших в Луганске весной 2014 года. Главный герой кинокартины вынужден взяться за оружие, чтобы защитить близких ему людей.