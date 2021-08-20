Московский суд приговорил соратника Навального к году ограничения свободы

Приговоренный к ограничению свободы Олег Степанов год не сможет покидать Москву без согласия специализированного государственного органа.

По решению Преображенского районного суда города Москвы, Олег Степанов, который является соратником осужденного блогера Алексея Навального, был приговорен к году ограничения свободы. В соответствии с законодательством он не сможет покидать жилище с 22:00 до 6:00, также ему запрещено менять место жительства без предварительного уведомления. Кроме того, ему запрещено бывать на массовых мероприятиях и выезжать за пределы города без согласия специализированного государственного органа.

Также стало известно, что некоторое время назад столичная прокуратура запросила два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot и муниципального депутата Люси Штейн, которая является фигуранткой, проходящей по "санитарному делу".