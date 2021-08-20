Женщина предстанет перед судом Волгограда за смерть маленькой дочери на пожаре

Несовершеннолетняя девочка погибла во время пожара в Суровикинском районе. Мать будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствие установило, что обвиняемая жила в частном доме с девочкой, которой еще не было и двух лет. Женщина зажгла свечу и уложила ребенка спать. После этого спокойно ушла в гости, где распивала алкоголь с подругой.

Вернувшись ночью домой, она увидела в комнате сильное задымление. Хозяйка вытащила дочь на улицу, но она уже не дышала. После приезда скорой помощи медики констатировали смерть ребенка.

Жительница Ставрополья села в тюрьму на два года за попытку продать новорожденного сына. Молодая мать заранее разместила объявление о продаже ребенка в Сети.