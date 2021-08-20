Центризбирком огласил решение по жалобе "Родины" на отказ в регистрации на выборы в ЗакС

Центризбирком России на заседании огласил свое решение по жалобе партии "Родина" на отказ горизбиркома Санкт-Петербурга в регистрации на выборы в Заксобрание.

Ранее сообщалось, что ГИК принял такое решение из-за недопустимого количества "бракованных" подписей в документах политической организации.

"Итого по результатам проверки установлена обоснованность выводов Санкт-Петербургской избирательной комиссии в части признания недействительными 507 подписей избирателей, что составляет 13,09% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки", — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Представитель Центризбиркома отметил, что это является полноценным основанием для отказа в регистрации списка партии, поэтому жалоба "Родины" будет отклонена. При этом ЦИК признал работу петербургского избиркома неудовлетворительной из-за нарушения требований к порядку проверки подписных листов и оформления результатов.

Булаев пояснил, что региональное отделение партии не получило уведомления об отдельных избирательных действиях, которые связаны с проверкой подписей. Сообщается, что горизбирком также не стал соблюдать методические рекомендации для приема и проверки подписных листов, собираемых в поддержку кандидатов.