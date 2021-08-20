Американские спецслужбы не нашли организаторов январского штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) не нашло прямых доказательств того, что штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января был организован ультраправыми сообществами или сторонниками экс-президента США Дональда Трампа. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что полугодовое расследование январских событий ни к чему не привело.

За это время ФБР арестовало более 570 предполагаемых участников, многие из которых получили реальные тюремные сроки. При этом внутренняя разведка не обнаружила признаков того, что действия митингующих в тот день кто-либо координировал.

«90–95% из них [участников штурма] являются единичными случаями. Тогда у нас есть, может быть, 5% этих ополченцев, которые были более или менее тесно организованы. Но не было никакого грандиозного плана [политолога] Роджера Стоуна, [радиоведущего] Алекса Джонса и других людей штурмовать Капитолий и брать заложников», — рассказал источник Reuters.

Первое время после штурма считалось, что атаку на Капитолий могли организовать Стоун и Джонс. Политолог и радиоведущий являются активными сторонниками Дональда Трампа и нередко открыто агитируют в его пользу.

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Некоторые ультраправые группировки (к примеру, Proud Boys) действительно хотели ворваться в Капитолий, однако у них едва ли был план того, что делать внутри здания, сообщили в ФБР. Анонимный источник в Демпартии США рассказал агентству, что демократы уже ознакомились с результатами расследования и назвали их «заслуживающими доверие».

При этом независимая комиссия по расследованию штурма Капитолия пока не прокомментировала выводы правоохранителей. Она была создана с подачи спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая обвинила Дональда Трампа в организации «массовых погромов» в Вашингтоне.

Напомним, власти США ранее отказались судить полицейского, который во время штурма застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит. При этом имя сотрудника правоохранительных органов власти называть отказались.