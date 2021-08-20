Названа причина резкого спада на рынке московского арендного жилья

Пандемия коронавируса привела к резкому спаду на рынке столичного жилья, заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Если темпы распространения COVID-19 сохранятся на прежнем уровне, существует риск, что спрос на такое жилье может просесть еще сильнее, отметил специалист в беседе с NEWS.ru. Арендодатели и их клиенты и так связаны жесткими условиями договоров. Если правительство примет решение возложить ответственность за поведение арендаторов на хозяев квартир, это приведет к дополнительным рискам для рынка.

При этом Ракута положительно отреагировал на инициативу российских властей ввести регистрацию арендного бизнеса в качестве индивидуального предпринимательства. Игроки арендного рынка, по его словам, заинтересованы в том, чтобы вывести из тени всю отрасль недвижимости, однако обязанность по ИП станет дополнительным бременем для арендодателей.