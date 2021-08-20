Тела двух россиянок обнаружены в съемных домах в штате Гоа

Две гражданки России найдены мертвыми в съемных домах на территории индийского штата Гоа. По данным местной полиции, смерти имеют криминальный характер, но между собой не связаны.

Генеральное консульство России в Мумбаи заявило о намерении оказать всю необходимую помощь родственникам погибших россиянок. В настоящее время представители ведомства пытаются получить официальную информацию от гоанских правоохранительных органов по существу произошедших инцидентов.

По данным индийских СМИ, 24-летняя Александра была обнаружена повешенной в съемном доме. На теле второй гражданки России, 34-летней Екатерины, также имеются признаки неестественной смерти. Ведется расследование.