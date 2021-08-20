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Двое членов иркутской банды лжесиловиков получили тюремные сроки

Двое членов иркутской банды лжесиловиков получили тюремные сроки

Суд вынес приговор двум жителям Иркутска, входившим в состав банды. Они признаны виновными в похищении, незаконном обороте оружия и вымогательстве.

По данным регионального СУ СКР, банда из восьми человек во главе с руководителем подбирала места для нападений. Злоумышленники подъезжали и силой похищали своих жертв. В безлюдном месте проводились акции устрашения: угроза оружием, избиение. От пострадавших требовали автомобили и деньги.

Сломленные жертвы соглашались отдать то, что просили преступники, лишь бы их отпустили. Иногда фигуранты убеждали пострадавших, что работают в правоохранительных структурах. Следователи установили восемь потерпевших.

Два участника банды согласились сотрудничать с полицией. Обвиняемые получили 7,5 года и восемь лет и шесть месяцев колонии.