Ситуацию с распространением COVID-19 среди детей оценили в Минздраве России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил темпы распространения коронавируса среди детей. По мнению министра, дети стали чаще заражаться COVID-19.

По мнению главы Минздрава, новый штамм коронавируса более агрессивный и быстрее распространяется. Дети стали чаще заболевать из-за агрессивности возбудителя. Протекание коронавируса проходит у детей от года до семи лет в средней и средне-тяжелой форме. Это тревожный показатель.

Поскольку детских вакцин пока не существует, Михаил Мурашко призвал родителей защитить своих детей и не откладывать собственную вакцинацию. Российская вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность против нового штамма "Дельта". Кроме того, препарат хорошо защищает от осложнений и тяжелого протекания болезни.