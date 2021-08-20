Четыре человека стали жертвами ДТП под Саратовом

В результате массового ДТП в Саратовской области погибли четыре человека. Еще трое пострадали, сообщили в региональном МЧС.

Смертельная авария произошла в Вольском районе у села Терса. По данным регионального УГИБДД, водитель Lada Largus выезжал с прилегающей территории и столкнулся с КамАЗом, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой Volvo.

В результате аварии погибли четыре человека — две женщины, мужчина и ребенок. Еще трое получили травмы различной степени тяжести, среди них — пятилетняя девочка. Сейчас все доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте ДТП работают правоохранители. По данному факту будет проведена проверка, по итогам которой выяснят все причины и обстоятельства аварии.