Американские солдаты только с воздуха могут теперь созерцать «сердце мира» — Центральную Азию, которую составляют пять бывших советских республик – Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Об этом говорится в материале издания Al Mayadeen, автор которого напоминает, что английский географ Маккиндер, убежденный в приоритетности сухопутных сил над морскими, в свое время называл Центральную Азию частью Хартленда.

После распада Советского Союза, напоминает автор, регион, в котором расположены пять центральноазиатских республик, некоторое время находился в состоянии турбулентности из-за острого вопроса демаркации границ и распределения населения. Напряженная ситуация в регионе, когда страны пережили ряд военных конфликтов друг с другом, дала НАТО повод предложить бывшим советским республикам разместить на их территории свои военные базы. И в результате Североатлантический Альянс подписал с рядом региональных игроков соглашения о строительстве своих военных объектов.

«База "Манас" в столице Киргизии была построена в 2001 году в качестве плацдарма для поддержки сил в Афганистане и закрылась в 2014 году под давлением России и Китая. Ранее американские войска создали базу в Узбекистане, но она была закрыта в 2005 году по требованию узбекских властей», — говорится в статье.

В мае текущего года пресс-служба узбекского Министерства обороны сообщила, что военная доктрина Узбекистана не предусматривает нахождения военных баз иностранных государств на своей территории.

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Таким образом Ташкент отклонил запрос Вашингтона о размещении американского военного контингента еще до того, как стало известно об уходе США из Афганистана.

Это значит, что американцы окончательно лишились возможности перебазироваться с территории Афганистана в Узбекистан, хотя какое-то время такая возможность обсуждалась.

«В экономическом плане Центральная Азия остается одним из наименее охваченных процессами глобализации регионов. Если, к примеру, взглянуть на индекс глобализации за 2018 год, то вы обнаружите следующее: Таджикистан занимает 143 место в мире, а Узбекистан — 131 место. Это — молодые экономики, привлекающие инвесторов, которые еще не знают, как получать прибыль без российского посредничества», — пишет обозреватель.

Эти страны в силу культурных факторов не смогли принять активное участие в проходящих в рамках глобализации социальных процессах, а инвестиции России, направлявшиеся на поддержание советского наследия, развитие сотрудничества с РФ в области технологий и машиностроения, горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленности, а также ирригационных проектов, исключили Центральную Азию и из экономического измерения глобализации.

«В этой ситуации группа факторов создает возможность для большей открытости навстречу растущим экономикам, например, иранской, и взаимодействия в рамках проекта "Один пояс, один путь". Его основные коридоры проходят через Центральную Азию, что объясняет большой интерес Китая к этому региону даже в условиях пандемии», — пишет автор.

Центральноафриканские государства осознают, какие гарантированные стратегические выгоды несут им подобные проекты. И это понимание ведет к все большему безразличию этих стран к глобализационным процессам.

Федеральное агентство новостей /

А поражение, которое потерпели Соединенные Штаты Америки в Афганистане, стало окончательным крушением айсберга. И теперь американские солдаты могут наблюдать Центральную Азию лишь с бортов самолетов, направляющихся в Вашингтон, потому, что после потери военных баз в Киргизии и Узбекистане Афганистан оставался их последним плацдармом в этом регионе.

«С воздуха солдаты могут созерцать спокойную географию Ирана, наступающие коридоры Китая и устойчивые позиции российских наземных сил в его жизненно важном окружении. Слышно, как они говорят: "Сердце мира не принадлежит Америке"», — заключает автор.

Напомним, как заявил ранее президент США Джо Байден, американские военные должны были покинуть Афганистан к 11 сентября 2021 года, однако радикальное движение «Талибан»1* (запрещенное в России) объявило о том, что взяли под контроль всю территорию страны уже 15 августа.

В результате эвакуация американцев из Афганистана проводилась в панической и хаотичной обстановке, что, по мнению многих международных экспертов и политологов, нанесло имиджу Соединенных Штатов, как международного игрока, серьезный урон.

* «Талибан» — радикальная организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации