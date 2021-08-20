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Al Mayadeen объяснила, почему США не смогли пришить себе «сердце мира»

/ Обновлено: 20 августа 2021 18:47
Al Mayadeen объяснила, почему США не смогли пришить себе «сердце мира»

Американские солдаты только с воздуха могут теперь созерцать «сердце мира» — Центральную Азию, которую составляют пять бывших советских республик – Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Об этом говорится в материале издания Al Mayadeen, автор которого напоминает, что английский географ Маккиндер, убежденный в приоритетности сухопутных сил над морскими, в свое время называл Центральную Азию частью Хартленда.

После распада Советского Союза, напоминает автор, регион, в котором расположены пять центральноазиатских республик, некоторое время находился в состоянии турбулентности из-за острого вопроса демаркации границ и распределения населения. Напряженная ситуация в регионе, когда страны пережили ряд военных конфликтов друг с другом, дала НАТО повод предложить бывшим советским республикам разместить на их территории свои военные базы. И в результате Североатлантический Альянс подписал с рядом региональных игроков соглашения о строительстве своих военных объектов.

«База "Манас" в столице Киргизии была построена в 2001 году в качестве плацдарма для поддержки сил в Афганистане и закрылась в 2014 году под давлением России и Китая. Ранее американские войска создали базу в Узбекистане, но она была закрыта в 2005 году по требованию узбекских властей», — говорится в статье.

В мае текущего года пресс-служба узбекского Министерства обороны сообщила, что военная доктрина Узбекистана не предусматривает нахождения военных баз иностранных государств на своей территории.

Al Mayadeen объяснила, почему США не смогли пришить себе «сердце мира»
wikipedia.org  / mil.ru / CC BY 4.0

Таким образом Ташкент отклонил запрос Вашингтона о размещении американского военного контингента еще до того, как стало известно об уходе США из Афганистана.

Это значит, что американцы окончательно лишились возможности перебазироваться с территории Афганистана в Узбекистан, хотя какое-то время такая возможность обсуждалась.

«В экономическом плане Центральная Азия остается одним из наименее охваченных процессами глобализации регионов. Если, к примеру, взглянуть на индекс глобализации за 2018 год, то вы обнаружите следующее: Таджикистан занимает 143 место в мире, а Узбекистан — 131 место. Это — молодые экономики, привлекающие инвесторов, которые еще не знают, как получать прибыль без российского посредничества», — пишет обозреватель.

Эти страны в силу культурных факторов не смогли принять активное участие в проходящих в рамках глобализации социальных процессах, а инвестиции России, направлявшиеся на поддержание советского наследия, развитие сотрудничества с РФ в области технологий и машиностроения, горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленности, а также ирригационных проектов, исключили Центральную Азию и из экономического измерения глобализации.

«В этой ситуации группа факторов создает возможность для большей открытости навстречу растущим экономикам, например, иранской, и взаимодействия в рамках проекта "Один пояс, один путь". Его основные коридоры проходят через Центральную Азию, что объясняет большой интерес Китая к этому региону даже в условиях пандемии», — пишет автор.

Центральноафриканские государства осознают, какие гарантированные стратегические выгоды несут им подобные проекты. И это понимание ведет к все большему безразличию этих стран к глобализационным процессам.

Al Mayadeen объяснила, почему США не смогли пришить себе «сердце мира»
Федеральное агентство новостей  / 

А поражение, которое потерпели Соединенные Штаты Америки в Афганистане, стало окончательным крушением айсберга. И теперь американские солдаты могут наблюдать Центральную Азию лишь с бортов самолетов, направляющихся в Вашингтон, потому, что после потери военных баз в Киргизии и Узбекистане Афганистан оставался их последним плацдармом в этом регионе.

«С воздуха солдаты могут созерцать спокойную географию Ирана, наступающие коридоры Китая и устойчивые позиции российских наземных сил в его жизненно важном окружении. Слышно, как они говорят: "Сердце мира не принадлежит Америке"», — заключает автор.

Напомним, как заявил ранее президент США Джо Байден, американские военные должны были покинуть Афганистан к 11 сентября 2021 года, однако радикальное движение «Талибан»1* (запрещенное в России) объявило о том, что взяли под контроль всю территорию страны уже 15 августа.

В результате эвакуация американцев из Афганистана проводилась в панической и хаотичной обстановке, что, по мнению многих международных экспертов и политологов, нанесло имиджу Соединенных Штатов, как международного игрока, серьезный урон.

* «Талибан» — радикальная организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации