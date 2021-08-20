Противники Паралимпиады участвуют в акции протеста в Токио. Недовольство японцев вызвано распространением коронавирусной инфекции.

Около 30 протестующих собрались у ворот дворца Акасака. Противники проведения летних Паралимпийских игр в Токио выкрикивали лозунги с требованием отменить соревнования. Причиной недовольства стало распространение нового типа коронавирусной инфекции в Японии, сообщает ТАСС. За протестующими следила полиция. Никаких инцидентов замечено не было.

В Японии постоянно обновляется суточный максимум зараженных COVID-19. В связи с масштабным распространением инфекции японские власти продлили чрезвычайное положение до 12 сентября. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Болельщиков на трибуны не допустят.