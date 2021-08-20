Правоохранители открыли стрельбу по мужчине с ножом в Москве

Злоумышленник вел себя агрессивно и стражам правопорядка пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать его.

Мужчину, который набросился на водителя автобуса на юго-востоке Москвы задержали правоохранители. Для этого сотрудники полиции открыли стрельбу.

Происшествие случилось на Самаркандском бульваре. Дебоширом оказался иностранец. Он агрессивно себя вел и отказался положить нож на землю после того, как его попросили это сделать стражи правопорядка. В итоге правоохранителям пришлось открыть стрельбу, сообщило РЕН ТВ.

Злоумышленник был ранен и доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка.