Люцифер представит ЛДПР на выборах в гордуму Нефтеюганска

Координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев сообщил журналистам, что на выборах в городскую думу Нефтеюганска зарегистрирован кандидат по имени Лилит Люцифер. Она числится в рядах либерал-демократов с 2015 года.

«Когда мы определяем своих кандидатов, мы не смотрим на имя, фамилию и отчество. Мы лишь отдаем приоритет тем людям, которые занимают активную позицию, которые действительно могут добиться результата и могут быть полезны людям. <…> У нас современное общество, и люди в первую очередь смотрят на партийную принадлежность, программу, биографию человека и в последнюю очередь обращают внимание на фамилию», — объяснил Зайцев.

По словам представителя ЛДПР, больше всего о человеке говорят не его фамилия и имя, а поступки и жизненная позиция. Лилит Люцифер, добавил Артем Зайцев, сменила имя после окончания университета. Девичью фамилию кандидата в думу Нефтеюганска представитель партии называть не стал.