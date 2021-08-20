В КНДР обсуждение внешнего вида Ким Чен Ына приравняют к госизмене

Жителей Северной Кореи настоятельно попросили не обсуждать на публике состояние здоровья национального лидера Ким Чен Ына. Причина неожиданной просьбы кроется в том, что глава КНДР за прошедшие несколько месяцев сильно похудел. Этот факт спровоцировал слухи о возможной болезни Ким Чен Ына как внутри республики, так и за ее пределами.

Чиновники КНДР заявили, что теперь подобные пересуды будут трактоваться как «реакционный акт». По предварительной информации, слухи о здоровье северокорейского лидера могут приравнять и к государственной измене. Какое наказание последует для тех, кто не удержится и отпустит пару реплик на запретную тему, пока не уточняется.

Тем временем правительство Северной Кореи настаивает на том, что верховный лидер абсолютно здоров, а его внезапное похудение объясняется «сильной тревогой за судьбу любимого народа» на фоне нехватки продовольствия.

Ранее в Северной Корее объявили вне закона рваные и узкие джинсы — Ким Чен Ын опасается, что «декадентская» мода поставит под угрозу режим в республике.