Хазин объяснил, что в первую очередь обвалится в экономике США

Назревающий в Соединенных Штатах Америки финансовый кризис первым делом ударит по биржевым «пузырям», которые были раздуты во время пандемии коронавируса масштабной эмиссией. При этом госдолг Америки продолжает расти, а значит власти не смогут сдержать инфляцию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» заявил политолог и экономист Михаил Хазин, мнение которого приводит информагентство «Экономика сегодня».

В частности, эксперт напомнил, что, согласно данным официальной статистики, экономика США в 2021 году выросла на 6%, и при 6-процентной потребительской инфляции. Однако, на деле, подчеркивает Хазин, ВВП США за текущий год не увеличился вообще, а реальный уровень инфляции в стране составляет 12%. Это колоссальная инфляция для сложной американской экономики и она неизбежно приведет к тому, что производства в США будут закрываться и при этом вырастет импорт, что повлечет проблемы с торговым балансом.

«Падает и ипотека, значит, у людей нет денег. Будет ли галопирующая инфляция – вопрос. <…> Уровень жизни американцев падает, а написано, что растет», – объяснил Хазин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом, по словам эксперта, Вашингтон не может ужесточать монетарную политику, несмотря на то, что это наиболее эффективный способ сдерживания инфляции. Для американских властей этот способ недоступен из-за огромного государственного долга, который уже приближается к 28,5 триллиона долларов, и продолжает расти. И власти США каждый раз, когда уровень госдолга приближается к верхней планке, это уровень поднимают.

«Понятно, что обвалится в США в первую очередь – финансовые пузыри. При этом значительная часть долга будет списана. Способ, которым останавливается инфляция, – повышение ставки – для США закрыт, потому что очень большой накопленный долг. Официального потолка у него нет. Ставку повышать нельзя, а долг можно», – объяснил Хазин.

После повышения ставки, американцы лишатся доступных кредитных денег, а значит Штаты захлестнет волна банкротств, и в результате в Америке обрушится сама основа ее экономического благополучия, заключавшаяся в высоком уровне потребления товаров и услуг, объяснил экономист.