Житель Урала застрелил на охоте друга вместо утки

Инцидент произошел рядом с городом Верхняя Пышма. Мужчина нанес смертельное ранение своему знакомому во время охоты на уток.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель приехал с другом поохотиться. В какой-то момент он начал целиться в летящую мимо них птицу, но пуля угодила прямо в его приятеля, сообщает СК РФ.

Мужчина умер на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее жителю Курска не понравилось, что дети играли рядом с его автомобилем и начал по ним стрелять из пневматической винтовки. Одного ребенка госпитализировали с ранением живота.