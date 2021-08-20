Путин 21 августа проведет переговоры с Токаевым

Президент России Владимир Путин проведет официальную встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно тексту сообщения, мероприятие состоится 21 августа в Москве. Ожидается, что главы государств детально обсудят развитие двусторонних отношений. Вместе с тем отдельное внимание будет уделено ситуации в Афганистане.

Стоит отметить, что в текущий момент в Кремле проходит встреча Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подписания каких-либо документов не планируется.