Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Власти Британии ввели ограничения против российской ФСБ

/ Обновлено: 20 августа 2021 15:17
Власти Британии ввели ограничения против российской ФСБ

Британские власти ввели ограничительные меры против семерых сотрудников российской ФСБ, сообщает МИД Великобритании.

Известно, что санкции будут введены против тех представителей Федеральной службы безопасности РФ, которых Лондон считает причастными к инциденту с осужденным блогером Алексеем Навальным.

В Министерстве иностранных дел России ранее уже делали заявление о том, что дело с "отравлением" блогера Алексея Навального было спланированной провокацией, целью которой было дискредитировать государство. Москва уже несколько раз отправляла запросы в Германию и ОЗХО, чтобы разобраться в этой истории, однако внятных ответов так и не получила. Минюст ФРГ, вместо содержательных ответов, направлял российской стороне все более издевательские и формальные отписки.