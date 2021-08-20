Заслуженный учитель Звавич раскритиковал введение уроков психологии в российских школах

Заслуженный учитель России, автор более ста книг и статей по вопросам математики, педагогики и психологии Леонид Звавич рассказал «Политике Сегодня», что не является сторонником внедрения в школьные программы таких предметов, как психология и финансовая грамотность.

Ранее портал Znak.com опубликовал результаты исследования международной образовательной компании «ЯКласс», из которых следует, что 70% российских педагогов считают школьную программу устаревшей. Каждый четвертый опрошенный учитель выступил за внедрение в учебный план уроков психологии, а каждый пятый считает необходимым начать преподавать детям финансовую грамотность.

Звавич объяснил, что не разделяет такую позицию коллег, отметив, что система образования в стране итак не стоит на месте. По его словам, программа таких предметов, как история и математика меняются ежегодно. Новые же направления должны внедряться не отдельным курсом, а в составе смежных предметов.

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«Я считаю, что психология должна преподаваться в рамках идеологии, наверное. Но, понимаете, это предмет, который требует очень широкого диапазона знаний и от слушателей, и от преподавателя. А насчет финансовой грамотности — это спорный вопрос, все это меняется все время. Финансовая грамотность может изучаться в процессе изучения математики, хотя нужны будут особые задачи и так далее», – рассудил заслуженный учитель РФ.

Собеседник «ПС» напомнил, что школа всегда являлась «достаточно консервативным учреждением», а потому любые связанные с ней изменения должны происходить постепенно.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко. Политик признал, что школьные программы по некоторым предметам не успевают меняться так быстро, как того требует современный мир. Несмотря на это, система образования в России сегодня остается «обстоятельной и надежной», подчеркнул народный избранник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я считаю, что в образовании нужно очень много сделать, но это не значит, что мы должны подвести какую-то очередную кампанию и потом на 20 лет замереть. Сейчас такое время пришло, когда этот процесс перманентно идет. И на него нужно реагировать эволюционно, а не революционно, накапливая и потом меняя», – отметил собеседник «ПС».

Онищенко отметил, что процесс внедрения в российские школы такого предмета, как финансовая грамотность, уже запущен, правда только в качестве электива к основной программе.