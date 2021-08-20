Баранец предрек вторжение талибов в Таджикистан и Туркменистан

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что через несколько лет талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1*) могут атаковать Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Так военный эксперт прокомментировал новость о том, что боевики захватили несколько тысяч единиц военной техники США и вооружились американскими винтовками. Баранец предположил, что Пентагон специально оставил повстанцам столь внушительный арсенал.

«Американцы знали, что все это [оружие] достанется талибам. Они делали это специально и с далеким расчетом: когда талибы окончательно организуются и возьмут власть, когда у них образуется государство и прилично вооруженная армия, тогда они со всем этим ринутся на север. В Таджикистан, Узбекистан, Туркмению. Талибы взяли Афганистан в количестве 65 тысяч человек, плюс 100 тысяч к ним присоединилось. Представьте себе этот легион с американским вооружением», — подчеркнул Баранец.

«Карликовые армии» Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана едва ли смогут противостоять такой силе, допустил военный обозреватель «КП». Если талибы захотят покорить соседние страны, то они смогут «навалиться и затоптать босиком» любого, кто попытается противостоять им, заключил Баранец.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации