Блогер Алексей Навальный в августе 2020 года попал в больницу в тяжелом состоянии. Российский МИД напомнил, как Запад обернул эту ситуацию против РФ, не имея доказательств.

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Пилот посадил лайнер в Омске, где потерявшего сознание блогера срочно госпитализировали. Жена и соратники Навального с помощью денег бизнесмена Бориса Зимина обеспечили транспортировку и лечение псевдоактивиста в берлинской клинике "Шарите". В Германию он улетел 22 августа.

Пока решался вопрос с перелетом и оценкой состояния пациента, сторонники блогера устроили настоящую травлю омских врачей. Пока медики спасали их "кумира", они оскорбляли, обвиняли и дискредитировали медперсонал. Эту ситуацию они сделали и поводом для критики российских властей, сообщал ФАН.

После появления информации о якобы отравлении Навального неизвестным веществом расследование провели сотрудники издания "Правда.ру". Они пришли к выводу, что состояние блогера непосредственно связано с конфликтом. Оппонентом был указан директор одной из структур Навального Владимир Ашурков. Тогда же "всплыла" и живущая в Англии Мария Певчих. В организации Навального она занималась так называемыми расследованиями. Журналисты называли ее возможной "отравительницей". Ведь она даже в темное время суток была рядом с Навальным.

В сентябре на Западе стали продвигать версию, будто блогера отравили особым веществом под названием "Новичок". Один из разработчиков этого яда Леонид Ринк неоднократно подчеркивал, что применение "Новичка" привело бы к трагическим последствиям. Это коснулось бы и тех его сторонников, кто забирал из гостиницы личные вещи блогера. Соратники "берлинского пациента" и Запад твердили, будто следы яда найдены на бутылке.

В адрес Москвы посыпались новые обвинения, причем никаких доказательств причастности России к инциденту не было предоставлено. Некоторые западные политики настаивали даже на новых санкциях.

В сентябре Навальный очнулся, его посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель. О чем она с ним беседовала, осталось тайной.

Вернувшегося в России блогера приговорили к 2,5 года заключения. Несмотря на разъяснения суда и предупреждения ФСИН, он не выполнил требования приговора об условном наказании.

Российский МИД недавно констатировал, что прошел год с момента случая с Навальным. Берлин и его союзники, обвинявшие в этом Москву, так и не смогли представить хоть что-то в пользу резких заявлений. В министерстве подчеркнули, что ситуация с Навальным могла быть следствием провокационной деятельности. Цель одна — очернить Россию.