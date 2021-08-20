Инцидент с зазвонившим телефоном на встрече Путина и Меркель попал на видео

Канцлер Германии Ангела Меркель отвлеклась на телефон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Зазвонивший телефон Меркель прервал вступительную речь Путина. Соответствующее видео уже появилось в Сети. Канцлер, судя по кадрам, достала телефон из кармана брюк и отключила. Российский лидер, в свою очередь, продолжил выступление словами "мы постоянно находимся в телефонном контакте".

Ангела Меркель в последний раз посетила Москву в качестве канцлера ФРГ. Ранее она заявила, что на переговорах с Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию в Афганистане, Ливию и другие геополитические вопросы.