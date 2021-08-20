Губернатор Курганской области Шумков обвинил жару в расцвете вандализма

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что всплеск вандализма в регионе начался из-за жаркой погоды. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я понимаю, что внезапная жара может влиять на неокрепшие умы. А выражать квазипростест против внезапного улучшения общего либо чужого имущества его трусливой порчей и мелким воровством гораздо проще и безопасней, нежели самому создавать и улучшать что-то», — высказался губернатор.

По словам Шумкова, правоохранительные органы за последнее время обнаружили много людей, причастных к разрушению общественного имущества — например, порче остановок и фонарей. Также полицейские установили лиц, пытавшихся украсть скульптуру кота, расположенную на территории областного художественного музея.

Губернатор поблагодарил стражей порядка за оперативную работу и добавил, что он сам и многие горожане выступают против вандализма в любом его проявлении.

Ранее стало известно, что в начале 2021 года Вадим Шумков оказался в списке лидеров по уровню доверия среди глав регионов.