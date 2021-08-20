Лукашенко сообщил о непростой общественно-политической ситуации в Белоруссии

Общественно-политическая ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается непростой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства сообщил об этом во время церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур. Серьезную обеспокоенность, по мнению Лукашенко, представляют риски и вызовы, которые исходят из глобального информационного пространства.

"Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому", — заявил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии назвал ответственных за развал Советского Союза. Лукашенко уверен, что за "уничтожением" государства стоит первый президент России Борис Ельцин и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.