Убитая в Тюмени восьмилетняя девочка могла стать жертвой серийного маньяка

Школьницу нашли мертвой в районе Лесобаза. Руки погибшей были связаны электрическим проводом, а рот и нос заклеены скотчем. Рассматривается версия о маньяке.

По данным источника в СК, в пакете, в котором обнаружили тело, лежали бриджи, нижнее белье и тапочки. Экспертиза показала, что останки принадлежат девочке, исчезнувшей полтора месяца назад в Тюмени. Причину смерти сейчас устанавливают.

Рассматривается версия, что она могла стать жертвой маньяка, который проживал вместе с ней в одном доме. По словам очевидцев, они видели ребенка рядом со взрослым мужчиной. Предполагается, что педофил причастен к пропаже других несовершеннолетних. Расследование убийства продолжается.