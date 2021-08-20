Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным заговорила на русском языке

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле началась с приветствий на русском языке и букета цветов.

В Кремле началась встреча Путина и Меркель. На повестке много важных вопросов международного характера. Общение лидеров стран началось тепло. Президент России вручил канцлеру Германии букет цветов. Меркель поблагодарила его и села на свое место. В зал вошел министр иностранных дел России Сергей Лавров, после чего глава ФРГ встала и поприветствовала политического деятеля на русском языке: "Добрый день!".

В начале встречи Владимир Путин подчеркнул, что Германия является основным партнером России. Несмотря на спад экономики, товарооборот между странами увеличился в два раза. Меркель заявила о продолжении сотрудничества РФ и ФРГ.

В Кремле сообщили, что главы государств в ходе встречи обсудят важные вопросы международного характера и дальнейшее двустороннее сотрудничество. В центре внимания будут строительство "Северного потока — 2", конфликты в Донбассе, Афганистане и Белоруссии. Это последний визит Ангелы Меркель в Россию в качестве немецкого канцлера.