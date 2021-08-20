Ситуация на Украине с высокой долей вероятности может начать развиваться по афганскому сценарию, так как там тоже у власти находится поставленный американцами марионеточный режим, который не продержится долго в случае ухода Штатов.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» высказал политолог Сергей Марков, который напомнил, что рухнувший на днях в Афганистане режим был полностью проамериканским и большинство жителей страны его ненавидели. Точно такая же ситуация сейчас складывается на Украине, с ой только разницей, что там нет такой мощной силы, какой в Афганистане был «Талибан»1* (запрещенная в РФ группировка).

Если американцы решат уйти с Украины, бросив Киев на произвол судьбы, страна, по мнению Сергея Маркова, неизбежно распадется на три части.

Первой и самой большой частью станет юго-восток Украины – примерно 60% нынешней территории страны, где в основном проживает русское население.

«Вторая часть: Галичина и Волынь, которые населены религиозно-этническим меньшинством. Там живут не вполне украинцы, они не православные и представляют собой особый этнос», – добавил Марков.

А третью часть составит историческая Украина, описанная Гоголем. В ее составе окажутся Киевщина, Полтавщина и Черниговщина, населенные смешанным русско-украинским населением, заключил глава Института политических исследований.

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, ранее свой взгляд на возможное будущее Украины высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Вашингтон уже привел и продолжает приводить к власти на Украине своих ставленников, накачивая пи этом страну старыми вооружениями, которые оказались не нужны самим США.

Американцы не только закрывают глаза на то, что на Украине расцветает неонацизм, растет уровень экстремизма, наркотрафика, преступности, наркотрафика, межрелигиозной и межнациональной розни, но и поддерживают эти деструктивные процессы.

Как отметил Николай Патрушев, Украину ждет распад, и когда это произойдет, американцы не вспомнят и не позаботятся о своих сторонниках в Киеве, также, как на днях они бросили своих последователей в захваченном талибами* Кабуле.

«Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты», — уверен Патрушев.

* «Талибан», талибы — радикальная организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и ее последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации